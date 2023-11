Play Store in festa, HALLOWEEN regala 20 app a pagamento gratis

Tutti gli utenti possono avere oggi dei titoli a pagamento direttamente dal Play Store in maniera gratuita. L’iniziativa dedicata agli utenti Android vede app e giochi di vario genere, ma tutti interessanti.

Direttamente nel prossimo paragrafo ci sarà un elenco completo con i link diretti al Play Store. Con quelli potrete cominciare il download ufficiale.

Play Store: ecco tutti i titoli a pagamento gratis

Tutti i titoli qui in basso rappresentano il meglio che oggi potete trovare gratis all’interno del Play Store di Google. Ovviamente ne sono arrivati tanti anche la scorsa settimana, ma questa volta la lista sembra essere più fornita e soprattutto più entusiasmante.

Come potete notare c’è un gran numero di applicazioni utili per i pacchetti icone. Gli utenti Android infatti amano personalizzare il proprio smartphone modificando anche il simbolo di ogni icona. Sarà tutto gratuito almeno per i prossimi due o tre giorni.