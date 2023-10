ho. Mobile, la promo perfetta per chi ha bisogno di risparmiare

Se sei alla ricerca di un’offerta mobile che unisca generosità di dati, minuti e SMS illimitati a un prezzo competitivo, ho. Mobile potrebbe avere la soluzione che fa per te. L’operatore ha lanciato una promozione esclusiva rivolta ai clienti che provengono da una selezione di altri fornitori di servizi mobili, tra cui Iliad, Fastweb e Coop Voce. La proposta è allettante: 180 GB di dati, minuti e SMS illimitati, tutto a soli 7,99 euro al mese.

ho. Mobile: cosa la differenzia dalle altre promo?

Una delle peculiarità di questa offerta è che è strettamente legata alla portabilità del numero. Per beneficiare del tasso scontato di 7,99 euro, è fondamentale che tu completi il processo di trasferimento del tuo numero esistente entro 15 giorni dall’attivazione della nuova SIM ho. Mobile. Se non riesci a farlo entro questo lasso di tempo, l’offerta verrà automaticamente rinnovata al prezzo standard di 13,99 euro al mese.

Dal punto di vista economico, l’offerta è strutturata in modo da minimizzare le spese iniziali. L’attivazione della SIM è gratuita, e l’unico costo che dovrai sostenere inizialmente è una prima ricarica di 8 euro. Questa somma sarà utilizzata per coprire il costo del primo rinnovo mensile, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

Uno degli aspetti che distingue ho. Mobile dagli altri operatori è la semplicità e la rapidità del processo di attivazione. Puoi completare l’intero processo in soli cinque minuti, con la flessibilità di mantenere il tuo numero attuale o di optare per un nuovo numero. L’operatore offre anche diverse opzioni per il pagamento e la consegna della SIM. Puoi pagare online e ricevere la SIM direttamente a casa tua, o se preferisci, puoi ritirarla e attivarla presso un’edicola, pagando in contanti o con carta di credito.

In termini di servizi, l’offerta di ho. Mobile è progettata per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti. Con 180 GB di dati, avrai ampio spazio per navigare su internet, guardare video, utilizzare applicazioni e molto altro. Inoltre, con minuti e SMS illimitati, potrai mantenere una comunicazione costante con familiari e amici senza preoccuparti di esaurire il tuo credito.