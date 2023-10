Kena Mobile, non puoi assolutamente lasciarti sfuggire questa promo a tempo

Se sei alla ricerca di un’offerta mobile che combini un’ampia gamma di servizi a un prezzo accessibile, Kena Mobile potrebbe avere la soluzione ideale per te. Con la tariffa Kena 6,99, l’operatore offre un pacchetto che include minuti illimitati, 200 SMS e una generosa quantità di dati in 4G, tutto a un canone mensile di soli 6,99 euro. Ma c’è di più: l’offerta elimina qualsiasi costo iniziale, offrendo sia l’attivazione che il primo mese di servizio gratuitamente.

Kena Mobile: la promozione da prendere al volo

Una delle caratteristiche più notevoli di questa offerta è la quantità di dati inclusi. Oltre ai 130 GB in 4G, i nuovi clienti riceveranno un bonus di 100 GB al mese per i primi sei mesi. Inoltre, attivando la Ricarica Automatica, si otterranno ulteriori 50 GB al mese a tempo indeterminato. Sommando tutti questi elementi, i nuovi clienti potrebbero disporre di fino a 280 GB di dati al mese per il primo semestre di utilizzo.

Un altro aspetto distintivo dell’offerta è la sua esclusività. Kena 6,99 è disponibile solo per i clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad o da una lista selezionata di operatori virtuali. Tra questi figurano Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e molti altri. Questo rende l’offerta particolarmente attraente per coloro che sono attualmente con uno di questi fornitori e stanno considerando di cambiare.

La procedura di attivazione è resa il più semplice possibile. Tutto ciò che devi fare è visitare il sito ufficiale di Kena Mobile e seguire le istruzioni. La SIM ti sarà poi spedita gratuitamente all’indirizzo che hai fornito, eliminando qualsiasi ulteriore barriera all’accesso. Non bisogna dimenticare le opzioni di roaming in UE incluse nella tariffa. Con Kena 6,99, avrai a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e fino a 7 GB di dati quando ti trovi all’estero in uno dei paesi dell’Unione Europea. Questo rende l’offerta ancora più completa, permettendoti di mantenere una comunicazione fluida e un accesso costante ai dati anche quando viaggi.