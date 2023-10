OnePlus 10 Pro è uno smartphone che tanti utenti avrebbero voluto acquistare e aggiungere al proprio carrello in passato, ma hanno sempre desistito per il prezzo particolarmente elevato, se considerate appunto che il listino si è sempre aggirato attorno ai 999 euro. Il livello di spesa, per la variante dell’Unione Europea, quindi perfettamente studiata e compatibile con tutte le frequenze nostrane, è stato fortemente ridotto con lo sconto del 44% applicato direttamente da Amazon.

Lo smartphone viene proposto con un bellissimo display Fluid AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con un refresh rate a 120Hz e LTPO 2.0 (che permette di rendere la frequenza dinamica fino a quasi 0Hz), il tutto per mantenere una fluidità adattiva in relazione all’utilizzo effettivo che se ne sta facendo. L’altro punto forte del prodotto è sicuramente rappresentato dal comparto fotografico, poiché integra una fotocamera principale da 48 megapixel, affiancata da una ultra-grandangolare da 50 megapixel, nonché comunque un teleobiettivo da 8 megapixel, per scatti dalla lunghissima distanza.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

OnePlus 10 Pro, uno smartphone da acquistare ad occhi chiusi

OnePlus 10 Pro viene proposto proprio in questi giorni da Amazon ad un prezzo assolutamente conveniente, che gli utenti non devono lasciarsi sfuggire, nell’ottica comunque di riuscire a poter godere di prestazioni di livello superiore: il costo finale è di 564 euro, che si scontra con i 999 euro richiesti di listino (per un risparmio del 44% ed una spesa ridotta di 435 euro).

Lo smartphone ha ovviamente connettività 5G, con fotocamere realizzate in collaborazione con Hasselblad per una maggiore qualità degli scatti e della gestione dei colori. Il modello commercializzato ha 256GB di memoria interna e 12GB di RAM, oltre che essere completamente no brand.