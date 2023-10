WhatsApp, nuove note VOCALI e doppio account su un dispositivo

Come racconta lo storico di WhatsApp di questo 2023, le novità sono state davvero tante. Il colosso della messaggistica non si è fermato un momento, o meglio i suoi sviluppatori ed ingegneri non hanno voluto in alcun modo lasciare spazio alla concorrenza.

Dietro ogni progetto ci sono state minuziose valutazioni che hanno portato al lancio di aggiornamenti ben precisi. Questi hanno avuto innanzitutto il compito di migliorare delle funzionalità introducendone anche delle altre, peraltro molto amate dal pubblico fin da subito. Ora come ora WhatsApp risulta sicuramente la piattaforma migliore per quanto riguarda la messaggistica e lo dimostra grazie al suo grande insieme di feature. Il periodo d’oro di questa applicazione però non è ancora finito e lo dimostrano le indiscrezioni che stanno girando in questi giorni in maniera vertiginosa.

Tutti gli utenti che credevano che WhatsApp avrebbe lasciato l’ultima parte dell’anno alla concorrenza, si sbagliavano di grosso. Ci sono due nuove funzionalità che potrebbero arrivare a breve.

WhatsApp: arrivano due funzioni shock, ecco cosa comportano

La prima funzione prevede due account su un unico dispositivo, ci sarà però una condizione da rispettare almeno inizialmente. Bisognerà utilizzare un altro smartphone con un’altra scheda Sim.

Per rendere possibile la presenza di due account su un solo smartphone, bisognerà prendere un altro telefono con a bordo WhatsApp e con l’altro profilo associato ad un altro numero e far partire la procedura. Una volta ultimata, sarà tutto disponibile su un solo smartphone.

La seconda funzione invece riguarda l’arrivo delle note vocali effimere, quelle che potranno essere ascoltate solo una volta per poi autodistruggersi.