Kena Mobile, le offerte concorrenti perdono contro questa da 100 GIGA

Servirà davvero qualcosa di clamoroso da parte della concorrenza per battere Kena Mobile, ma probabilmente meglio di così non riuscirà a fare. Il gestore infatti dispone dei migliori contenuti in assoluto con l’ultima promo, che peraltro costa pochissimo ogni mese.

Tutti coloro che hanno già sottoscritto svariate altre offerte riferiscono di non aver mai visto i prezzi aumentare.

Kena Mobile, la nuova offerta che porta 100 giga a tutti con 5,99 € al mese

In questo momento il sito ufficiale parla chiaro con tutte le descrizioni che servono per questa nuova offerta. Kena Mobile consente a tutti di avere la sua nuova Promo TOP, in grado di convogliare al suo interno la massima espressione di quantità, qualità e convenienza.

Venendo ai contenuti, non ci sono dubbi: il vantaggio sta proprio lì. Gli utenti che vogliono sottoscrivere la promo possono basarsi su un costo mensile di soli 5,99 € per avere minuti, messaggi e giga. Partendo proprio dai minuti, sono illimitati verso chiunque, mentre gli SMS sono 200 disponibili verso tutti. Infine ci sono 100 giga per navigare sul web usando la connessione in 4G.

Ricordiamo che si tratta di un’offerta che può essere sottoscritta solo da alcuni utenti provenienti da alcuni gestori. Solo chi mantiene il proprio numero portandolo in Kena potrà usufruirne, ma solo dai seguenti gestori:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China, Daily Telecom, Digi, Elimobile, Engan Mobile, Feder, Green, Intermatica Mobile, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova Mobile, Nextus Mobile, NTMobile, Optima, Ovunque Mobile, Plintron, Professional Link, Rabona, Spusu Mobile, Telmekom, Welcome Italia, Wings e Withu.