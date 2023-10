Whatsapp, è arrivato l'aggiornamento cruciale di cui tutti parlavano

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ha recentemente rilasciato un aggiornamento cruciale per la sua versione beta su Android, identificata come 2.23.22.10. Questo è stato sviluppato specificamente per risolvere un bug che ha afflitto gli utenti nelle ultime settimane. Il problema in questione riguardava la tastiera delle chat, in particolare l’area dedicata alle emoji e ai simboli. Gli utenti che avevano installato la versione beta 2.23.22.9 su dispositivi Android avevano notato che, premendo l’icona dello smile per accedere al pannello delle emoji, si trovavano di fronte a uno schermo vuoto.

Whatsapp: il bug che ha bloccato l’utilizzo delle emoji

Questo bug rappresentava un ostacolo significativo alla comunicazione, dato che le emoji sono ampiamente utilizzate per esprimere emozioni e dare un tono specifico ai messaggi. La loro assenza limitava quindi la gamma di espressioni che gli utenti potevano utilizzare durante le chat. In risposta a questo problema, gli sviluppatori di WhatsApp hanno agito rapidamente per fornire una soluzione.

L’aggiornamento 2.23.22.10 è disponibile per il download tramite Google Play Store. Una volta installata questa versione, il pannello delle emoji dovrebbe tornare a essere pienamente funzionante. Tuttavia, è importante notare che se il bug persiste, è probabile che l’app non sia stata aggiornata correttamente. In tal caso, gli utenti dovrebbero assicurarsi di utilizzare l’ultima versione dell’app per beneficiare delle correzioni apportate.

Interessante è anche il contesto in cui questo bug è emerso. La versione beta 2.23.22.9 aveva introdotto una nuova funzionalità che permetteva agli utenti di nascondere completamente le chat con i contatti bloccati. Queste conversazioni scomparivano dalla lista visibile all’apertura dell’app, ma potevano essere recuperate inserendo un codice segreto nella barra di ricerca. È possibile che l’introduzione di tale funzione sia stata la causa del bug.