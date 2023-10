DJI Osmo Pocket 3 è stata giusto presentata un paio di giorni fa, ma oggi può essere acquistata ad un prezzo molto conveniente su Amazon, che permette così agli utenti di riuscire a raggiungerne l’acquisto senza troppi problemi o pensieri, nonostante comunque l’investimento da compiere sia ugualmente elevato.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, la Osmo Pocket 3 di DJI è una fotocamera con stabilizzatore integrato, perfetta per i vlog o le riprese in movimento, dotata di sensore CMOS da 1 pollice, che permette di registrare fino in 4K a 120fps, con messa a fuoco rapida e tracciamento di volto/oggetti. A migliorare il sistema di controllo ci pensa il display touchscreen a colori completamente ruotabile da 2 pollici, ed ovviamente la presenza dei due pulsanti fisici posizionati appena sotto (pad per la rotazione dell’immagine ed il tasto REC).

DJI Osmo Pocket 3, già un’ottima offerta su Amazon

DJI Osmo Pocket 3 è da acquistare nel momento in cui si è interessati ad avere il top del top nella ripresa in mobilità, un prodotto che possa davvero facilitare la vita di chi è solito realizzare vlog o selfie. Il suo prezzo di vendita attuale su Amazon è di 549 euro, comprensivo della solita garanzia legale di 24 mesi che copre i singoli difetti di fabbrica.

I colori con la camera sono molto precisi, grazie alla profondità D-Log M a 10 bit, ma allo stesso tempo l’audio sarà davvero immersivo, con la presenza di vari microfoni direzionali integrati direttamente sulla superficie del prodotto, oltre che sul suo manico. Il prezzo è pazzo su Amazon, ma avete poco tempo per decidere, affrettate subito la scelta.