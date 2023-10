WhatsApp è sempre un cantiere a cielo aperto, a testimonianza di tutto ciò troviamo la novità introdotta proprio in questi giorni, ed annunciata dalla stessa azienda sul proprio canale ufficiale. Da oggi è possibile modificare i messaggi all’interno dei canali.

Quest’ultimi sono stati lanciati non troppo tempo fa, si tratta di un mezzo di comunicazione unidirezionale, che permette ad aziende (in quanto al momento devono essere collegati ad account di questo tipo) di comunicare con il proprio seguito, condividendo link, messaggi, video, allegati, immagini e similari.

WhatsApp: una novità legata ai canali

Per cercare di rendere l’esperienza sempre il più vicino possibile a quelle che possono essere le esigenze del consumatore finale, WhatsApp ha prima introdotto la modifica dei messaggi da parte dell’account privato, limitando il tempo in cui è possibile apportarla, per poi decidere di estendere la medesima funzionalità anche ai canali.

Con il comunicato di questi giorni, infatti, è stata annunciata l’introduzione della modifica dei messaggi nei canali, con la possibilità di effettuarla entro 30 giorni dall’invio dello stesso messaggio. Per farlo non è necessaria alcuna operazione particolare, se non aprire l’applicazione, mantenere la pressione sul messaggio da modificare e premere il pulsante “Modifica” che verrà visualizzato nella piccola tendina dietro i classici “tre punti”.

Da notare che la suddetta funzione è disponibile solo ed esclusivamente per quanto riguarda i messaggi testuali, al momento attuale non è possibile apportare alcuna modifica a contenuti differenti, come video, foto o allegati di vario genere. Il tutto è fruibile in modo completamente gratuito con l’aggiornamento dell’applicazione di WhatsApp.