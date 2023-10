Uno degli ultimi aggiornamenti beta della nota app di messaggistica istantanea per Windows introduce una nuova interessante funzione. Grazie a questa particolare novità sarà possibile avviare delle chat anche con numeri che non abbiamo salvato in rubrica.

La funzione, per il momento, è disponibile solo per alcuni utenti che fanno parte del programma beta, ma presto dovrebbe essere rilasciata ad un pubblico più ampio.

WhatsApp permette di chattare con numeri sconosciuti

La nuova funzione presente nella versione beta di WhatsApp fornisce agli utenti una serie di vantaggi. Il primo sicuramente riguarda la comodità. Infatti, si può chattare con qualcuno anche senza dover salvare il numero tra i propri contatti, funzione utile quando dobbiamo chattare con questa persona solo occasionalmente. Il secondo vantaggio riguarda la privacy, perché fornisce un maggiore controllo sulla propria lista contatti. E ovviamente è un aggiornamento utile anche per la sicurezza; infatti, anche quando non si ha la certezza che quel numero sia sicuro è possibile parlarci senza fornire il proprio numero di telefono.

Per riuscire ad utilizzare questa funzione bisogna aprire la schermata “Nuova chat” all’interno dell’app e selezionare l’opzione “Numero di telefono”. A questo punto si può inserire il numero di telefono della persona con cui si vuole chattare e cliccare su “Avanti”. A quel punto WhatsApp creerà una nuova chat con la persona in questione dando la possibilità di iniziare a chattare.

Una novità attrezzata che permetterà ai suoi utenti di chattare con gli autisti delle consegne, con rappresentanti dell’assistenza clienti, con persone appena conosciute il tutto senza dover fornire il proprio numero. Una funzione particolarmente utile e attenta alla sicurezza di tutti i suoi utenti.

Come abbiamo detto per il momento è disponibile solo per gli utenti beta. Chi ha intenzione di accedere alla versione beta di WhatsApp, può farlo scaricando la versione beta tramite l’apposito link o utilizzare una carta SIM secondaria per poter chattare in modo anonimo. Questo possibile grazie a uno dei nuovi aggiornamenti di WhatsApp che permette di usare anche più numeri di telefono per un solo account. Chi invece non ha intenzione di scaricare la versione beta può solo aspettare che questo aggiornamento venga rilasciato a tutti. Per il momento però Meta non ha rilasciato ancora nessuna informazione a riguardo; quindi, non ci sono informazioni ufficiali su una possibile data di rilascio.