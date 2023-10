L’IFFTT non sarà più utilizzabile attraverso l’assistente vocale di Amazon Alexa. Coloro che usufruivano del servizio dovranno quindi trovare un’alternativa per continuare ad accedere all’assistente. Che cosa implica esattamente questo cambiamento?

Se siete amanti delle automazioni che hanno la capacità di rendere la vostra casa intelligente, saprete già cosa sono le IFTTT, ovvero un servizio web totalmente gratis che permette di realizzare delle catene di condizioni. Le catene, nel gergo, sono conosciute come applet. Il concetto del funzionamento è piuttosto semplice. La soluzione è particolarmente utile quando si parla di domotica e infatti l’integrazione con Alexa o con altri assistenti come quello di Google sono solitamente molto apprezzati dagli utenti.

Cosa implica il cambiamento e l’annullamento dell’IFTTT in Alexa

Il sistema IFTTT viene utilizzato per aiutare le applicazioni e i dispositivi in possesso in modo tale che riescano a lavorare in totale sinergia. Questo significa che grazie alla connessione di diversi servizi e dispositivi, dopo la verifica di condizioni predeterminate, esso permetterà di elaborare automaticamente le azioni che solitamente si dovrebbero svolgere in maniera manuale.

Il problema sorto è dato dall’integrazione che è gestita dai servizi e non da coloro che seguono l’IFTTT. Ciò significa che, usando in concomitanza con Alexa in quel caso il servizio sarà totalmente sostenuto da Amazon.

La tecnologia IFTTT era molto più utilizzata in passato, tuttavia con l’ingresso di dispositivi come Alexa o anche grazie all’inserimento dei comandi di APPLE, vi è stato un leggero declino. Gli utenti non erano più soddisfatti del piano gratuito che consentiva soltanto la realizzazione di due applet, nonostante siano state inserite delle funzionalità all’avanguardia come l’intelligenza artificiale.

Amazon inoltra ha preso la decisione quindi di interrompere completamente il supporto già partire dal 31 ottobre. Nel caso in cui l’applet realizzato si basasse su una domanda o una frase rivolta all’assistente virtuale Alexa, questo sarà convertito in un widget. Quest’ultimo potrà essere usufruito nell’applicazione o lo si potrà anche aggiungere alla schermata principale dello smartphone.