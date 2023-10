Deepfake, coniato nel 2017 e attualmente parecchio in voga, è il termine che indica quei prodotti visivi e non generati tramite il ricorso all‘intelligenza artificiale. Sfruttando algoritmi appositamente ideati, in sintesi, è possibile creare dei video fittizi nei quali è possibile far apparire, ad esempio, volti reali. Contenuti la cui natura e provenienza è spesso difficile da rilevare e che, proprio per questo motivo, possono trarre in inganno gli utenti diffondendo informazioni false, fake news o mettendo a rischio la sicurezza degli utenti che potrebbero essere raffigurati in video mai registrati nella realtà.

Il fenomeno ha preso il sopravvento negli ultimi tempi al punto da indurre Google ad attuare delle contromisure tramite le quali offrire maggiore tutela ai suoi utenti durante la ricerca.

Google introduce la funzione “Informazioni su questa immagine” per combattere i deepfake!

Attraverso la nuova funzione “Informazioni su questa immagine“, l’azienda di Mountain View mira ad offrire ai suoi utenti uno strumento attraverso il quale ottenere informazioni sulle immagini presenti in rete così da scoprire se sono state trattate con intelligenza artificiale. Inoltre, coloro che pubblicheranno le immagini per la prima volta saranno esortati a compilare una serie di metadati che saranno visibili agli utenti, i quali avranno un ulteriore supporto utile tramite cui conoscere l’origine dell’immagine.

Per Google si tratta di novità che, pur essendo consapevoli dei loro limiti, potrebbero garantire una maggiore consapevolezza durante la ricerca dimostrandosi di conseguenza molto utili nella lotta alla disinformazione favorita dall’impiego sempre più frequente dell’intelligenza artificiale per la creazione di contenuti.