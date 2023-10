La smart TV è un prodotto ormai imprescindibile nelle case degli italiani, un qualcosa che deve essere assolutamente presente, sopratutto in risposta alla crescente presenza di servizi di streaming che richiedono un televisore capace di collegarsi alla rete, o con la disponibilità di app dedicate. Tra i tanti modelli attualmente disponibili sul mercato, uno dei più interessanti è senza dubbio il Samsung QE55Q60CAUXZT.

Il modello è da 55 pollici, ha processore Quantum 4K Lite, che permette quindi di raggiungere una risoluzione massima in 4K, ed ha dimensioni complessivamente allineate con gli standard del settore: 1232,1 x 745,9 x 224 millimetri, comprensivi anche dei piedini di appoggio sul piano. Il prodotto è stato presentato nel 2023, è una smart TV compatibile anche con gli assistenti vocali come Google Assistant, Amazon Alexa e Samsung Bixby.

Uno dei televisori maggiormente capaci di racchiudere al proprio interno il rapporto qualità/prezzo che si è sempre desiderato vedere, con la Samsung Smart TV QLED 4K, gli utenti possono spendere solamente 599 euro, andando così a godere di uno sconto del 43% sul valore di listino di 1049 euro (il modello è il Q60C).

In confezione trovano posto la smart TV ed il telecomando per il controllo da remoto (comprensivo di pile per il funzionamento). Il design è elegante e sottile, con uno stand regolabile, la smart Hub ampiamente personalizzabile sulla quale organizzare la visione di giochi e programmi, mantenendo ad ogni modo una classe energetica F. Il prezzo è conveniente ed alla portata di tutti, un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo.