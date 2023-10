Gli smartwatch sono divenuti con il tempo veri e propri compagni di vita per gli utenti di tutto il mondo, sono i prodotti che ci accompagnano ogni giorno al polso, mostrandoci notifiche di vario genere, ed allo stesso tempo tenendo attenzionato il benessere personale. Su Amazon, nel caso in cui non vogliate spendere cifre eccessive, è disponibile un modello molto economico, che sembra raccogliere al proprio interno tutte le specifiche richieste dal consumatore medio.

Dotato di un display da 1,85 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, il prodotto presenta un design che ricorda chiaramente l’Apple Watch, infatti il quadrante è rettangolare con bordi leggermente arrotondati, e dotato di un cinturino in silicone assolutamente bello da vedere e da toccare. Nessun problema con la compatibilità con i vari sistemi operativi, infatti lo smartwatch può essere tranquillamente utilizzato sia con Android che iOS, godendo di tutte le singole funzionalità.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Smartwatch, il prodotto è scontatissimo e compatibile con Android/iOS

Non serve spendere moltissimo per avere tra le mani uno smartwatch di qualità, basta affidarsi ad Amazon ed approfittare subito dello sconto di cui vi parliamo nell’articolo. Il listino del prodotto in questione è di 89 euro, con il quale è comunque possibile approfittare della riduzione del 67% applicata direttamente, per arrivare a spendere in finale soli 29,99 euro.

Nella parte posteriore non manca il cardiofrequenzimetro, con misurazione dell’SpO2, il monitoraggio del sonno, ed una completa impermeabilità del prodotto, grazie alla certificazione IP68. Un prodotto che non costa tantissimo e può riservare non poche sorprese in termini di funzionalità generali.