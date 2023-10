Amazon è letteralmente impazzita con i nuovi sconti applicati su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, tra cui troviamo ad esempio il tappetino per mouse Logitech, dedicato più che altro al mondo del gaming, a soli 7 euro, per quanto riguarda il prezzo finale che l’utente dovrà pagare in fase di acquisto.

Mentre state giocando con il vostro PC, molto probabilmente necessitate di un’ampia superficie di contatto con il mouse, sul quale poterlo muovere con assoluta precisione. Per questo motivo il tappetino mouse in questione ha dimensioni di 340 x 280 millimetri, con uno spessore di solo 1 millimetro, utilissimo per evitare che vi sia troppo distacco con la superficie d’appoggio stessa.

Scoprite oggi le offerte Amazon, sono disponibili gratis in esclusiva con il nostro canale Telegram ufficiale, sul quale vi aspettano anche i prezzi più bassi del momento.

Tappetino Mouse Logitech, la promozione è incredibile

Il Logitech G G240 è il mouse pad che tutti devono acquistare subito, nel momento in cui sono alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo possibile, per quanto riguarda l’ambito dei tappetini mouse da gaming. Il suo listino sarebbe di 12,99 euro, ma per l’occasione Amazon ha deciso di applicare uno sconto del 38%, che arriva quindi a garantire una spesa finale per l’utente di soli 7,99 euro.

Non temete che il mouse pad possa creare troppo attrito, infatti è stato studiato per opporre la giusta resistenza ai piedini del mouse, soddisfacendo così le aspettative anche degli utenti che richiedono DPI elevati o bassi. Il tutto garantendo ugualmente la massima precisione in ogni occasione, grazie alla presenza di una base in gomma antiscivolo, che impedirà al tappetino di scivolare a sua volta.