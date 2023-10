Per poco tempo le cuffie JBL Tune 510BT costano solamente 29 euro, un prezzo di tutto rispetto per un prodotto che indubbiamente cattura l’attenzione degli utenti per l’appartenenza ad un marchio relativamente importante, ed allo stesso tempo convince con prestazioni più che adeguate.

Il risparmio è massimo su Amazon, la promozione che sconta le 510BT di JBL è attiva per un periodo estremamente ridotto, garantendo allo stesso tempo una estrema libertà di utilizzo, proprio per la loro versatilità che le porta ad essere tranquillamente utilizzabili con qualsiasi dispositivo in commercio, data la connettività bluetooth 5.0. Molto buona è anche l’autonomia, fino a 40 ore di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla presa a muro, ed il loro essere compatibili con il multipoint, ciò sta a significare che l’utente potrà collegarsi direttamente a più dispositivi in contemporanea.

JBL tune 510BT: cuffie on-ear in super offerta su Amazon

Al giorno d’oggi avere tra le mani le cuffie JBL Tune 510BT è davvero molto più semplice di quanto pensiate, o meglio è molto più economico, grazie proprio alla presenza di una promozione più unica che rara. Su Amazon si parte dal listino di 49 euro, che solo in questi giorni viene ridotto di 20 euro (con uno sconto del 40%), arrivando così a spendere solamente 29 euro.

Un risparmio notevole ed imperdibile per un prodotto complessivamente notevole, che supporta la ricarica veloce, è disponibile in varie colorazioni, è compatibile con l’assistente vocale ed è dotato di un microfono integrato che permette di gestire senza problemi le chiamate.