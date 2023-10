Netflix tutto da guardare, le PRIME 6 serie TV in classifica

Quando si parla di Netflix, ovviamente l’attenzione viene concentrata direttamente sulle produzioni disponibili. Gli utenti tendono ad utilizzare la piattaforma in base a quello che c’è in classifica e questa volta di materiale ce n’è fin troppo.

La graduatoria è stata aggiornata con alcuni nuovi titoli, i quali sono diventati alcuni dei più visti in assoluto. Effettivamente i dati in riferimento agli ultimi mesi sono davvero stupefacenti. Netflix non raggiungeva queste visualizzazioni da un po’ di tempo a questa parte, pur ottenendo sempre grandi risultati risultati.

Netflix, ci sono 6 nuove serie TV a primeggiare nella classifica

La scorsa settimana avevamo visto quali erano i primi titoli in classifica, ma a quanto pare Netflix ha subito un leggero sconquasso. Si sono alternati nuovi titoli in cima alla graduatoria, con alcune serie TV che hanno preso il sopravvento. Se eravate rimasti a Lupin al primo posto, ora dovrete aggiornarvi.

La serie che racconta le vicende del ladro gentiluomo, con i nuovi episodi, è attualmente al terzo posto in maniera stabile. Al primo posto c’è un gradito ritorno, ovvero Elite. La nuova stagione che racconterà le vicende dei giovani liceali spagnoli arriverà a livelli ancora più proibiti.

Al secondo posto c’è una nuova serie appena aggiunta, ovvero Bodies. Un caso molto strano riguardante un omicidio dovrà essere risolto.

Passando direttamente al quarto posto, troverete La Caduta della casa degli Usher. Si tratta di una serie quasi totalmente horror che racconta la caduta di una casa molto potente. Il tutto si ispira ad un libro di Edgar Allan Poe.

Al quinto e al sesto posto ci sono poi rispettivamente David Beckham e Pacto de Silencio – Oscuri Segreti.