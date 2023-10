Gli smartphone Google sono da sempre apprezzati per i suoi particolari aggiornamenti a lungo termine, studiati per durare persino 7 anni.

Tuttavia, per tutti gli smartphone Pixel vi è una novità importante, che riguarda un nuovo sistema di rilascio degli aggiornamenti per tutti i dispositivi mobili di fascia più elevata.

Si tratta di modifiche che Google si è trovato costretto ad adottare, a causa dei recenti bug riscontrati dagli utenti sui suoi Pixel 6.

Google Pixel, l’azienda ha preso una decisione importante

In passato, Google si era sempre impegnato a rilasciare gli aggiornamenti per i suoi smartphone, ogni primo lunedì del mese.

Gli utenti erano quindi abituati ad aspettarsi ogni mese l’introduzione e l’installazione degli ultimi aggiornamenti disponibili. È chiaro dunque che Google, spesso, si sia trovato a dover rispettare tempi di progettazione molto brevi.

Di conseguenza, si è pensato che siano stati proprio questi ritmi di lavoro insostenibili ad aver causato gli innumerevoli problemi di funzionamento che gli utenti hanno riscontrato con Google Pixel 6.

Per questa ragione, l’azienda, ha dovuto rivedere e disciplinare la sua politica degli aggiornamenti, prima che questa situazione potesse compromettere maggiormente la qualità dei suoi software.

A tal proposito Google, ha appunto deciso di non sottostare più ad un calendario fisso e programmato per il lancio dei suoi aggiornamenti. Questi ultimi infatti, insieme ai nuovi sistemi di sicurezza, saranno comunque rilasciati ogni mese, ma non necessariamente ogni primo lunedì del mese.

Lo scopo infatti è quello di prendersi tutto il tempo necessario per testare e valutare al meglio tutte le funzionalità e i possibili bug dei nuovi sistemi. In modo che ogni aggiornamento rilasciato possa rispettare l’impegno di qualità ed efficienza che hanno da sempre caratterizzato i prodotti e i servizi Google.