Un’offerta davvero imperdibile vi attende oggi su Amazon, gli utenti possono pensare di acquistare uno smartwatch eccellente con un doppio sconto più unico che raro, che porta a godere di un risparmio davvero unico, capace di abbassare di molto la spesa da sostenere.

Dotato di un display completamente touchscreen ea colori, l’indossabile ha un unico pulsante sul lato destro della scocca, ed un insieme di funzionalità più che allineate con le aspettative del momento: Amazon Alexa integrata, per il controllo tramite la voce, il cardiofrequenzimetro per misurare il battito cardiaco, il contapassi per capire quanti passi sono stati percorsi nel corso della giornata, il microfono integrato per rispondere alle chiamate, la misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue, ed ovviamente la ricezione delle notifiche direttamente al polso.

Smartwatch, il prodotto su Amazon ha un doppio sconto

Il doppio sconto applicato sullo smartwatch in questione permette di godere di un risparmio quasi mai visto su Amazon, il punto di partenza è il listino di 59 euro, al quale vengono sottratti 20 euro, con l’applicazione del coupon che trovate in pagina, a cui poi aggiungere il 25% dei 39 euro raggiunti con il codice KYQDV7AI, che dovrà invece essere inserito nel carrello. Il prezzo finale da pagare sarà di circa 29 euro, con un risparmio complessivo di ben 30 euro (per l’acquisto premete il banner qui sotto).

Come anticipato, lo smartwatch è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso con sistema operativo iOS o Android, poco cambia in termini di funzionalità raggiungibili.