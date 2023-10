Android regala nel PLAY STORE 15 app e giochi a pagamento gratis

La giornata potrebbe diventare improvvisamente interessante nel caso in cui vi accorgeste della grande offerta del Play Store di Google. Il mondo Android potrà beneficiare oggi di tantissimi giochi e tantissime applicazioni a pagamento in maniera gratuita.

Chiaramente si tratta di un’offerta che ha una validità limitata, per cui bisogna fare quanto prima per non restare a bocca asciutta. In basso potete trovare tutte le informazioni.

Nel Play Store di Google ci sono tanti titoli a pagamento gratis oggi, ne beneficiano gli utenti Android

Tutti i titoli in basso sono stati selezionati appositamente perché gratuiti solo per oggi all’interno del Play Store di Google. Chiaramente solo gli utenti Android potranno procedere al download, identificando quello che gli occorre e cliccando sui link in prossimità dei nomi.

Il nostro consiglio è quello di procedere con il download totale, ovvero di tutti i titoli che trovate qui in basso. Scaricandoli infatti tutti in questo momento in cui sono gratuiti, potranno tornare utili anche in futuro. In poche parole, potrete anche cancellarli dopo averli scaricati: resteranno per sempre gratis ogni volta che li scaricherete con lo stesso account Google.