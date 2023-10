Durante i primi anni Novanta il GameGear era uno dei principali passatempi presenti. Il gioco rappresenta uno dei primi strumenti digitali con un’immagine grafica che non era delle migliori, ma che all’epoca era particolarmente all’avanguardia. La console tascabile e portatile permetteva di mettere in scena ogni tipo di videogames della Sega, azienda che l’aveva creata. La sua fama però crollò con la nascita del Game Boy della Nintendo che ne prese il posto. Tecnicamente il GameGear offriva uno schermo più luminoso di quello di Nintendo, ma quest’ultimo era dotato di un d-pad più preciso, dettaglio che gli ha permesso di battere il concorrente Sega.

Oggi però le cose potrebbero cambiare. Il dispositivo, per quanto ora sia praticamente inutilizzabile, oggi ha riacquistato un certo valore e può arrivare a valere anche centinaia di euro.

La console GameGear vale di più

Diverse persone hanno conservato le proprie vecchie console tascabili e molti hanno deciso che forse era arrivato il momento di venderle. Sulle piattaforme dedicate alla compravendita online si trovano diversi annunci per il GameGear. I prezzi dei vari annunci pubblicitari sono differenti, basati anche sulla qualità del prodotto e su alcuni altri dettagli, come la presenza di optional o anche la presenza di alcuni videogames affiancati alla console.

I privati che hanno deciso di venderla hanno comunque optato per prezzi abbastanza vantaggiosi che permettono ancora ad appassionati e collezionisti del settore di poterla acquistare senza troppi ad un costo accessibile. Il prezzo infatti varia da un minimo di circa 100 euro ad un massimo di poco superiore ai 200 euro.

Dunque, chiunque sia interessato a questo genere di acquisto può fare un veloce giro sulle diverse piattaforme online per confrontare prezzi e optional aggiuntivi. Una delle piattaforme più utilizzate per questo genere di operazioni è Ebay sul quale è possibile anche contrattare per raggiungere l’accordo migliore. I collezionisti sono interessati ad avere la console per ampliare la propria collezione, ma allo stesso tempo ci sono alcuni appassionati che vorrebbero acquistarla per poterci giocare.

La scheda grafica è molto vecchia e non permette un’esperienza di gioco ad alta qualità, ma sicuramente permetterebbe loro di divertirsi e passare il tempo con la vecchia console. La console è diversa da quelle nuove rilasciate attualmente sul mercato, ma può ugualmente essere interessante utilizzarla e scoprirne il funzionamento. Dopotutto il fascino del vintage non ci abbandona mai soprattutto quando si parla di videogiochi.