Sky è una delle principali piattaforme streaming a pagamento presenti in Italia. Essa consente a tutti gli utenti, che decidono di abbonarsi ai suoi servizi scegliendo tra i vari piani tariffari offerti, la visione di programmi specifici, altrimenti non disponibili su altri canali.

Parliamo quindi di: programmi di intrattenimento, come X Factor Italia, serie TV, film di produzione Sky Original e tutte le novità del grande cinema.

Ebbene, la piattaforma, proprio di recente, ha fatto un annuncio importante a tutti i suoi utenti.

Annuncio che, probabilmente, non sarà accolto nel migliore dei modi.

Sky: Ecco come la piattaforma giustifica la rimodulazione contrattuale

Scegliere di abbonarsi a piattaforme a pagamento come Sky, significa anche dover sottostare ad eventuali rimodulazioni di contratto.

Ed è proprio questo che è accaduto con Sky.

La piattaforma, ha infatti annunciato una rimodulazione dei prezzi che riguarderá tutti coloro che hanno attivato un abbonamento residenziale Sky, con servizio HD 4K, prima del 3 Febbraio 2021.

La rimodulazione prevederà un aumento di circa 3.50 euro al mese.

Sky ha giustificato questa scelta sostenendo di essere attivamente impegnato nell’investimento e nello sviluppo di tecnologie sempre più all’avanguardia, così da poter continuare a garantire ai suoi clienti un servizio di qualità e l’accesso a nuovi contenuti sempre più esclusivi.

Tale modifica sarà resa effettiva dopo il 1 Dicembre 2023. Tuttavia, chiunque non fosse d’accordo con questa rimodulazione, potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza penali.

Per tutti coloro che, invece, decideranno di restare fedeli a Sky, potranno contare su qualche sconto o vantaggio in più, che la piattaforma, di tanto in tanto, pubblicherà sul suo sito ufficiale.

Come per esempio la possibilità di effettuare l’upgrade del dispositivo per la visione.