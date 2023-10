WindTre sbaraglia tutta la concorrenza ad ottobre. Il provider francese anche in queste ultime battute del mese vuole essere sempre leader sul fronte della telefonia, anche grazie ad una serie di ricaricabili low cost che mettono insieme la convivenza dei prezzi con la disponibilità di consumi quasi illimitati.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Tra le principali tariffe che il gestore arancione garantisce a tutti i suoi clienti, uno spazio del tutto riservato è offerto alla promozione WindTre Go Unlimited Star+. Gli abbonati che optano per questa promozione avranno a loro disposizione un pacchetto senza precedenti, con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica e Giga illimitati per la connessione di rete.

Il prezzo di questa promozione è il grande punto di vantaggio per tutti gli utenti. In aggiunta ad una spesa una tantum, il cui valore è sempre previsto in 10 euro, per la ricezione la SIM, gli utenti si troveranno a pagare un canone mensile dal costo di 7,99 euro per il rinnovo mensile della tariffa.

Anche questa promozione di WindTre, proprio come altre, ha una serie di condizioni per la sua attivazione. In prima battuta, la tariffa sarà disponibile in via prioritaria per coloro che decidono di attivare contestualmente un’offerta per la Fibra ottica. Da sottolineare, poi, che anche in questo caso, per attivare la promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.