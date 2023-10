Il futuro della tecnologia è indubbiamente wireless, il senza fili al giorno d’oggi sta letteralmente spopolando, ed immaginando di utilizzare il proprio notebook in mobilità, o anche semplicemente di avere meno ingombro, è lecito acquistare un mouse completamente wireless. In nostro aiuto accorre direttamente Amazon con la promozione applicata sul mouse Logitech M170, un piccolo prodotto ad alte prestazioni veramente economico.

Di piccole dimensioni, con realizzazione prevalente in plastica, ma in parte con superficie gommata anti-scivolo, il prodotto ha una colorazione grigia e materiali di ottima qualità. E’ un mouse wireless che si potrà collegare a qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB-A, data la presenza in confezione dell’adattatore da inserire direttamente nell’alloggiamento specifico; essendo senza fili, funziona a batteria, o meglio al suo interno vanno integrate delle pile che ne garantiranno una autonomia di circa 12 mesi di utilizzo quotidiano.

Non perdetevi i codici sconto Amazon che avete gratis solo con l’iscrizione al canale Telegram di TecnoAndroid, disponibile solo a questo link.

Mouse Logitech wireless, il prezzo è economico su Amazon

Il mouse di casa Logitech è forse uno dei più economici che abbiamo mai visto, infatti ha un listino attuale di 16,99 euro, che già di per sé lo renderebbe molto appetibile agli occhi del pubblico, ma che allo stesso tempo viene ulteriormente ridotto dalla presenza dello sconto aggiuntivo del 24% disponibile su Amazon. La spesa finale da sostenere è quindi di 12,90 euro, un valore infinitesimale che potete sfruttare aprendo il banner sottostante.

Compralo su Amazon

La spedizione, come al solito del resto, viene gestita direttamente da Amazon, con la consegna garantita entro pochissimi giorni dall’effettuazione dell’ordine stesso.