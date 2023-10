Le cuffie bluetooth rappresentano da sempre l’accessorio più richiesto e ricercato dagli utenti, proprio per la costante necessità di estraniarsi dal mondo circostante mentre si è in movimento, ascoltando musica o semplicemente chiacchierando con un’altra persona all’altro capo del telefono. Sul mercato si trovano innumerevoli modelli differenti, per fortuna che su Amazon abbiamo l’opportunità di toccarne alcuni con un rapporto qualità/prezzo incredibile.

Proprio in questi giorni è stata pubblicata un’offerta spettacolare da cogliere immediatamente al volo, infatti è possibile applicare un coupon del 50% sull’acquisto delle cuffie bluetooth Hotown, che si tratta a tutti gli effetti di un modello che ricorda lontanamente le Apple Airpods Pro. Sono in-ear, con una stanghetta di lunghezza discreta, una zona touch dalla quale controllare la riproduzione, e materiali plastici in colorazione nera. Sulla custodia, inoltre, trova posto un piccolo display LED dal quale è possibile ricevere informazioni di stato, in merito alla carica della batteria.

Cuffie bluetooth in promozione oggi su Amazon

Il risparmio è sempre di casa su Amazon, ed anche oggi con queste cuffie bluetooth non pare essere assolutamente da meno: gli utenti possono acquistarle spendendo solamente 9,99 euro, ma per raggiungere tale cifra sarà necessario applicare il codice NWOYCD6S direttamente nel carrello, così da poter dimezzare completamente il prezzo di listino del prodotto (premete qui sotto per acquistare).

Le cuffiette sono compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, data la presenza della connettività bluetooth 5.1, con 4 microfoni per la gestione delle chiamate, ed una batteria che comunque dovrebbe garantire circa 28 ore di utilizzo continuativo.