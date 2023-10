Dopo il lancio di iOS 17, gli utenti Apple possono condividere le proprie AirTag. Ma come si accede esattamente questa funzione? Come si fa ad attivare la condivisione degli item tracker? Ve lo spiegheremo noi per filo e per segno. State tranquilli, non ci vorrà molto.

Secondo le linee guida ufficiali dell’azienda, lo sharing degli oggetti associati ad un AirTag può essere effettuato tramite l’app “Dov’è“. Attraverso questa applicazione, coloro con cui vengono condivise possono tenere traccia della posizione dei dispositivi in tempo reale, proprio come avviene per iPhone e iPad tramite grazie alla funzione Famiglia.

Condividere un AirTag Apple

Quando si condivide l’accesso a un AirTag, tutte le persone possono sapere la posizione esatta e farlo squillare. In questo modo, è possibile utilizzare l’iPhone di un’altra persona per rintracciare l’oggetto associato al dispositivo, anche quando non si ha con sé lo smartphone. Se volete effettuare la condivisione con un’altra persona, dovrete seguire questi semplici passaggi.

Aprite l’app “Dov’è” e selezionate la voce “Oggetti” dal menu principale. Toccate poi il nome dell’AirTag che desiderate, poi andate su “Aggiungi Persona”. Dopodiché, dovete pigiare su “Condividi questo AirTag” o su “Condividi questo Oggetto”. Fatto ciò, vi basterà inserire l’ID Apple della persona da voi scelta per la condivisione.

Potete ripetere il processo per ogni ID Apple con cui vuoi condividere il vostro AirTag. Questa funzione è ideale per consentire ai familiari di tenere traccia delle chiavi di casa, tra le tante cose. Dopo aver aggiunto tutti gli utenti con cui desideri condividere la posizione del dispositivo, l’ultimo passo sarà quello di selezionare “Condividi”. Semplice no?

Cos’è un AirTag?

Un AirTag Apple è un piccolo dispositivo wireless che può essere utilizzato per localizzare oggetti smarriti. Grazie alla tecnologia Bluetooth, i dispositivi possono essere agganciati a cose come chiavi, borse, portafogli o altro, in base a ciò che si desidera tenere a portata di mano.