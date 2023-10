TikTok torna a far parlare di sé grazie ad una recente ricerca effettuata dal team di Atlas VPN. I risultati dello studio hanno evidenziato diverse informazioni interessanti sul social media e sulle ragioni principali che possono causare il blocco dei video su di esso.

In merito a ciò, uno studio pubblicato il 24 ottobre 2023 sul blog ufficiale del VPN ha rivelato che solo nel Q2 2023, TikTok ha cancellato 106.476.032 video per violazione delle “leggi” della community. Durante lo stesso periodo di tempo, la piattaforma ha eliminato anche ben 107.917.818 account.

In questo secondo ci si riferisce in modo particolare ai profili associati agli utenti di età inferiore ai 13 anni. Questa situazione indica il non rispetto dell’età minima per la creazione e l’utilizzo del proprio account sul social. Nel primo dato invece, i video sono stati rimossi a causa delle preoccupazioni per la sicurezza dei giovani su TikTok. Non sorprende di certo che nel Q2 2023 il numero di video rimossi sia aumentato del 19% rispetto al trimestre precedente.

Quali sono i principali contenuti che hanno causato problemi su TikTok?

Secondo i dati di Atlas VPN, nel Q2 2023 il 39,1% dei video eliminati da TikTok riguardano temi sensibili, come la nudità e la rivelazione del corpo. L’83,1% di questi video è stato bloccato dai sistemi di sicurezza della piattaforma prima ancora che vedessero la luce.

I video rimossi sono stati oggetto anche di altre tipologie di violazioni. Tra queste vi è la promozione di beni e servizi non idonei, come alcol, tabacco e persino droghe. Altri erano di natura truffaldina e gli account sono stati segnalati alle autorità. Alcuni dei contenuti cancellati riguardano anche la violazione la sicurezza e la civiltà, come l’incitamento all’odio e il bullismo. Del totale, questi ne compongono il 14,5% dei casi. Altre categorie fanno riferimento alla privacy (7,1%), la salute mentale e comportamentale (10,1%) ed infine l’integrità e l’autenticità (1,2%, contenenti disinformazione).

Ma non è solo la violazione delle linee guida a causare il fermo dei video. Secondo l’analisi, infatti, anche la geolocalizzazione può influire sulla visibilità dei contenuti. Ad esempio, se un video viene caricato in un paese in cui TikTok non è disponibile, potrebbe essere bloccato in automatico.