È quasi passato un mese dall’annuncio di Samsung sull’arrivo del suo nuovo sistema operativo di nuovissima generazione. Il colosso sudcoreano aveva iniziato a diffondere One UI 6.0 nella versione beta, ma presto potrebbe finalmente arrivare il suo lancio mondiale.

Ad annunciarlo è proprio Samsung. Infatti, uno dei moderatori del forum della community della nota azienda ha spiegato che la versione beta di One UI 6.0 è agli sgoccioli. Nel post pubblicato viene specificato che il 23 ottobre è partita l’ultima settimana. Questo potrebbe voler dire che la versione stabile di One UI 6.0 potrebbe essere rilasciata a tutto il pubblico già tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

One UI 6.0 di Samsung

Sul forum di Samsung viene anche aggiunto che non sono previste altre versioni beta per il sistema operativo One UI 6.0 proprio in vista della pubblicazione della sua versione stabile.

Ancor prima di rilasciare la versione 6.0 che pare che Samsung sia subito pronta a lavorare alla prossima versione. Infatti, secondo alcune indiscrezioni gli sviluppatori software sono già presi dalla realizzazione della versione 6.1 di One UI. Questa dovrebbe essere rilasciata con il nuovo Galaxy S24, il cui lancio dovrebbe essere previsto per il prossimo gennaio 2024.

Quindi, secondo quanto riportato Samsung sta apportando le ultime modifiche al sistema operativo One UI 6.0 in versione stabile. Inoltre, è stato spiegato che una nuova versione beta del sistema verrà rilasciata solo in extremis. Questo potrà accadere solo in caso di gravi bug o in caso si presentassero problemi al firmware che potrebbero essere passati inosservati ai beta tester.

Sempre nel mese di ottobre, parallelamente al sistema operativo in versione stabile, Samsung dovrebbe rilasciare una serie di patch di sicurezza. Per il momento però non ci sono ancora informazioni certe. Infatti, ancora non è stata comunicata dal colosso di telecomunicazioni una data ufficiale di lancio per l’aggiornamento.

Ricordiamo che il sistema operativo al momento del suo rilascio arriverà su tutti i dispositivi Galaxy S23 per poi debuttare col tempo anche sugli altri smartphone della compagnia. Dopo essere arrivato sui top di gamma del 2023, il sistema operativo arriverà anche sui dispositivi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, sui Galaxy S22 ed infine anche tu tutti gli altri smartphone Galaxy della serie A.