La notizia di queste ultime ore è certamente quella relativa alla conferma dei diritti tv per la Serie A nel prossimo quinquennio, ossia dal 2024 sino al 2029. La Lega Serie A, infatti, ha assegnato i diritti per la trasmissione in esclusiva del massimo campionato italiano ancora una volta a Sky ed a DAZN.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

La divisione dei diritti tv per la Serie A anche negli anni a venire seguirà l’attuale schema. Sky avrà tre match in co esclusiva con DAZN per ogni giornata, mentre la piattaforma streaming potrà assicurare a tutti i suoi utenti la visione integrale del campionato con tutte le partite in esclusiva.

In attesa di scoprire come le due pay tv collaboreranno anche in futuro, per questa stagione è conferma l’offerta congiunta disponibile anche lo scorso anno. Difatti, sia Sky che DAZN puntano ancora una volta sulle tecnologie messe a disposizione degli utenti, per cui in primo luogo l’app della piattaforma streaming sarà ancora disponibile attraverso il decoder di ultima generazione Sky Q. Grazie a tale garanzia, i clienti di Sky potranno accedere alla piattaforma streaming senza cambiare telecomando o dispositivo.

Inoltre anche in questa stagione, tutti coloro che vorranno accedere ai contenuti di DAZN non solo attraverso la tecnologia streaming, ma attraverso la tecnologia satellitare, potranno attivare su Sky il canale Zona DAZN, un’alternativa a chi non vuole affidarsi allo streaming, ad un costo di 7,50 euro al mese. Questo prezzo va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio.