CoopVoce ESAGERA, Iliad perde contro la EVO 200

Quando CoopVoce sceglie di lanciare le migliori offerte, non ce n’è per nessuno. Lo dimostra il lancio della EVO 200, attualmente disponibile sul sito ufficiale.

Al suo interno c’è tutto, anche un prezzo molto interessante che peraltro non scade: solo 7,90 € al mese per sempre.

CoopVoce: la nuova EVO 200 continua ad essere disponibile per 7,90 € al mese

C’è un’offerta speciale attualmente sul sito ufficiale di CoopVoce, proprio come gli utenti probabilmente già sapevano. Bisogna ricordare però che il tempo comincia a stringere. Mancano infatti 14 giorni alla fine del periodo promozionale che riguarda la EVO 200.

La soluzione, che al suo interno vanta tutto ciò che serve per uno smartphone ogni mese, scomparirà a partire dal prossimo 8 novembre in favore di una nuova proposta. Non si sa se questa sarà migliore o peggiore rispetto alla EVO 200, per cui meglio prenderla al volo.

Questa è probabilmente una delle migliori soluzioni in assoluto, siccome vanta contenuti straordinari e soprattutto un prezzo shock. CoopVoce ha ben pensato di includere al suo interno minuti, SMS e giga in quantità.

Si parte infatti dalle telefonate gratuite illimitate verso tutti, passando poi per 1000 SMS verso tutti e terminando con un quantitativo pari a 200 giga. La connessione offerta sarà in 4G sotto rete TIM. Il prezzo mensile equivale a 7,90 € ogni mese e per sempre. Per quanto riguarda il costo di attivazione, gli utenti dovranno pagare solo la prima volta 10 €, con la spedizione della Sim a casa che sarà gratuita.

Il primo prezzo per il primo mese sarà quindi di 17,90 €, somma dell’attivazione più la prima mensilità.