Tenda AC8 è il nuovo router che l’azienda ha deciso di mettere sul mercato ad uno dei prezzi più bassi che si sia mai visto, infatti gli utenti possono acquistarlo oggi su Amazon con una spesa finale di soli 26 euro, e la certezza di non poter spendere meno godendo della medesima qualità generale.

Il prodotto ha il classico form factor che ci saremmo aspettati da un router, con ben 4 antenne ripiegabili e direzionabili che ne innalzano lo spessore, oltre ad una realizzazione interamente in plastica di discreta qualità, Il Tenda AC8 ha una banda massima di 1200 Mbit/s, suddivisa rispettivamente in 300Mbps sulla frequenza da 2.4GHz e 867 Mbps su quella da 5GHz, il tutto permettendo il collegamento sia wireless, grazie alla creazione della rete WiFi 802.11ac, ma anche alla 4 porte gigabit inserite posteriormente.

Router Tenda, il prezzo è di soli 26 euro

Come vi abbiamo anticipato, il router di Tenda ha davvero un prezzo assolutamente conveniente, che parte dal listino di 29 euro, ma che in questo periodo risulta essere minimamente scontato del 10%, fino a raggiungere la quota attuale di 26,99 euro (trovate il banner qui sotto per l’acquisto).

Il software è comunque altamente personalizzabile, poiché permette di attivare il parental control, così da controllare ed impedire l’accesso a determinati siti, oppure creare la rete ospite, soluzione più che sensata nell’ottica di concedere l’accesso al WiFi ad altre persone che non appartengono direttamente alla vostra famiglia.