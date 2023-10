Tra pochi giorni l’operatore telefonico WindTre aggiornerà la sua proposta per il mese di novembre 2023. Come vi avevamo anticipato in un precedente articolo, l’operatore prorogherà per il prossimo mese la maggior parte delle sue offerte di rete mobile. Tuttavia, fra pochi giorni non sarà più disponibile all’attivazione un’offerta di rete mobile che è piuttosto conveniente, ovvero l’offerta denominata WindTre Super 5G Under 14 Limited Edition.

WindTre Super 5G Under 14 Limited Edition, ultimi giorni per poterla attivare

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’imminente aggiornamento del proprio catalogo di offerte dell’operatore telefonico WindTre. Tuttavia, come già accennato in apertura, sembra che a novembre 2023 non sarà più disponibile una delle super offerte dell’operatore. Si tratta come già detto dell’offerta mobile denominata WindTre Super 5G Under 14 Limited Edition.

Quest’ultima, come suggerisce il nome, è rivolta a una tipologia di utenti con una età inferiore ai 14 anni. Il bundle mensile di questa offerta include fino a 100 GB di traffico dati con connettività 5G con metodo di pagamento automatico Easy Pay, oppure 50 GB sempre in 5G con pagamento su credito residuo.

Oltre a questo, con l’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Questa offerta nella sua Limited Edition è proposta ad un prezzo di appena 6,99 euro al mese. Nella sua versione standard, invece, il prezzo è di 9,99 euro al mese. Per tutti coloro che avevano intenzione di attivare questa offerta, sarà dunque necessario affrettarsi per poterla avere in edizione limitata a 6,99 euro al mese.