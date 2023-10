DAZN regala la SERIE A per 3 mesi a 19 € solo se entrate OGGI

Sapevate che attualmente su DAZN è in vigore una nuova offerta?Il famoso broadcaster che si occupa di trasmettere lo sport in live streaming, vuole dare una mano a tutti coloro che vogliono provare il servizio. Si può attivare infatti il piano standard usando il prezzo promozionale mensile di 19,90 € per i prossimi tre mesi.

La promo è disponibile per tutti gli utenti, tranne quelli che sono già attivi con un piano standard sottoscritto in precedenza.

DAZN: nuova offerta in vigore, ecco i dettagli

Per attivare questa nuova offerta, basterà solo seguire questi semplici passaggi:

Recarsi sul sito DAZN.com; Fai clic su “ATTIVA ORA” o “SCOPRI TUTTI I PIANI“; Scegliere il piano mensile a 19,90 € al mese.

L’offerta sarà valida dal 17 al 23 ottobre. Da ricordare che dopo i primi 3 mesi trascorsi con un prezzo scontato, il piano si rinnoverà in automatico alle condizioni economiche che vigono in questo momento, ovvero alla cifra di 40,99 €.

La promo speciale si applica solo al piano DAZN Standard che prevede un abbonamento mensile.

Inoltre su DAZN potrete godervi davvero di tutto. L’accesso alla programmazione è veramente vasto, partendo da tutta la Serie A TIM in esclusiva, compresa anche la Serie BKT. Non mancano poi gli eventi legati a LaLiga EA Sports, alla UEFA Europa League e c’è anche il meglio della Conference League.

Per gli appassionati, ecco anche tutte le partite della Serie A Femminile eBay, le migliori partite de La Liga Portugal Betclic, gli sport da combattimento e canali Eurosport HD 1 e HD 2 che mostreranno le competizioni di sci, tennis, ciclismo, volley e atletica.