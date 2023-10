Vodafone, STANGATA per gli utenti con un aumento di 3 € al mese

Vodafone non sta attraversando un grande periodo con i suoi utenti, pronti infatti a dare battaglia. Sono state infatti annunciate delle rimodulazioni per quanto riguarda alcune offerte a partire dal prossimo 25 ottobre. Ci saranno rincari fino a 2,99 € al mese che verranno sommati ai prezzi delle offerte sottoscritte in precedenza.

All’interno del comunicato ufficiale di Vodafone non è stato specificato il nome delle offerte che verranno rimodulate, ma chi sarà coinvolto riceverà un SMS informativo. Resteranno comunque invariati tutti i servizi forniti con le offerte, a partire dai contenuti fino ad arrivare alle opportunità che il servizio clienti mette a disposizione.

Vodafone, ecco quali sono gli step da seguire per richiedere la disdetta della propria offerta

Non c’è bisogno di aver paura della situazione che si sta verificando, siccome c’è la possibilità di chiedere il recesso. Bisogna però seguire alcuni step molto importanti, senza mancarne neanche uno. Ecco quali sono i passi principali: