TRUFFA banche italiane, scomparsi i soldi dei clienti con un messaggio

Continuano ad arrivare messaggi che non sono altro che truffe phishing. Si vocifera insistentemente nelle ultime ore di una truffa che avrebbe preso di mira diversi italiani e i loro conti in banca.

Il messaggio in questione è questo qui, che ovviamente è comparso all’interno di tante e-mail che stanno girando in Italia in questi giorni. Le persone credono in pratica di iscriversi ad un sito di incontri verificato, ma non c’è nulla di reale.

Truffa incredibile, un finto sito di incontri ruba soldi dalla vostra banca

L’obiettivo principale è quello di far iscrivere le persone fino ad arrivare ai loro dati bancari. In questo modo si riesce a trarre beneficio ottenendo le credenziali di accesso ai conti, che potranno in un secondo momento essere svuotati tranquillamente. Proprio per mettervi a conoscenza del messaggio preciso, lo abbiamo incollato qui sotto. Ricordiamo che non c’è alcun pericolo fin quando non cliccate sui link che sono inclusi all’interno dei messaggi di posta elettronica come questo.

“Dimentica la solitudine: comunica, incontra persone, fai l’amore! Il sito ti aiuta a trovare ragazze, chattare e conoscerti in pochi giorni.

Guarda le foto online su Internet e incontra le ragazze più attraenti nel tuo paese e all’estero.

Dopo esserti registrato in un paio di click, potrai visualizzare i profili delle ragazze, i loro numeri e le loro foto più intime saranno a tua disposizione. Per favore indica il tuo sesso, età, città e preferenza sessuale.“