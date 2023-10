Con la EVO 200 di CoopVoce avete tutto quasi GRATIS

È evidente che in questo momento CoopVoce sia il miglior gestore del mercato italiano. Lo dicono i numeri, lo dicono i fatti e soprattutto soprattutto lo dicono gli utenti. Sono sempre di più le persone che infatti stanno sottoscrivendo le offerte di questa azienda di telefonia mobile, che pian piano è stata in grado di prendersi il palcoscenico nazionale.

In merito è da attribuire alla sua grande perseveranza ma soprattutto ai tanti contenuti che sono presenti all’interno delle ultime. Queste ultime poi hanno dei prezzi davvero straordinari, sia per quanto riguarda quelle più basilari che per quanto riguarda quelle di punta. Ora come ora sul sito ufficiale non c’è molto, ma quello che c’è è davvero incredibile. A governare la lista delle offerte mobili di CoopVoce ci pensa la nuova EVO 200.

CoopVoce, le nuove offerte della concorrenza si inchinano alla EVO 200 a 7,90 €

Non serve dire molto: queste offerte, o meglio le offerte di questo genere, riescono sempre a catturare l’attenzione degli utenti. Questa volta riuscirci è stato il gestore virtuale più forte del momento, ovvero CoopVoce.

La miglior promo dell’azienda in questo periodo corrisponde al nome di EVO 200. Chiunque non sapesse cosa c’è all’interno di questa soluzione, deve solo dare un’occhiata al sito ufficiale.

Una volta aperto, troverete in cima proprio la tariffa mobile, in grado di offrire tutto ogni mese per 7,90 €. Questa promo potrà essere sottoscritta solo fino agli inizi di novembre, per cui conviene fare presto. Al suo interno minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e 200 giga in 4G.