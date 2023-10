WhatsApp, arrivano le note VOCALI che si possono ascoltare solo UNA volta

Con il tempo WhatsApp sta dimostrando di essere quell’applicazione che gli utenti avrebbero sempre desiderato. Non che si tratti di una piattaforma che non abbia dato soddisfazione negli anni, ma il pubblico aveva richiesto in maniera continuativa tanti nuovi aggiornamenti. Questi pian piano sono arrivati, con questo 2023 che è stato sicuramente l’anno più prolifico dal punto di vista del rinnovamento. La famosa piattaforma di messaggistica istantanea è ora piena di funzionalità, ma non sembra volersi fermare.

Le nuove indiscrezioni infatti parlano di tante novità in procinto di arrivare nel futuro prossimo, con una in particolare che sarebbe stata annunciata addirittura dal CEO Mark Zuckerberg. Secondo quanto riportato infatti WhatsApp starebbe per introdurre l’ennesima funzione straordinaria, quella che permetterà agli utenti di accedere al servizio usando due account in contemporanea nella stessa app, ma non finisce qui.

WhatsApp, arrivano le note vocali che si ascoltano solo una volta

Arrivano i messaggi vocali effimeri. WhatsApp consentirà agli utenti di inviare delle note audio che potranno essere ascoltate solo una volta, esattamente come le foto che una volta aperte e viste non possono essere più visualizzate.

Si tratta solo di una delle nuove funzioni che saranno introdotte prossimamente, come in realtà sono state introdotte anche durante gli scorsi anni. Qualcosa di nuovo comunque bolle in pentola e arriverà nei prossimi giorni per far felici gli utenti della celebre applicazione colorata di verde. Ormai la concorrenza non può nulla contro WhatsApp che viaggia a gonfie vele sempre più in alto alla classifica di gradimento.