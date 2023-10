Essa fu pubblicata quasi 110 anni fa, sul The Duluth Herald nel 1914. L’illusione ottica un uomo in primo piano, ma in realtà contiene altri dieci volti nascosti. L’obiettivo della sfida è trovare tutti gli elementi nascosti in meno di 21 secondi. Ma cosa rende così intrigante questa sfida? Le illusioni ottiche sono rappresentazioni visive che possono ingannare il nostro cervello, facendoci vedere immagini che in realtà non sono presenti o percepirle diversamente da quel che sono in realtà. Proprio questo forse è ciò che fa smuovere la nostra curiosità, oltre il premente desiderio di vittoria.

L’illusione ottica dei dieci volti