Le illusioni ottiche sono fenomeni molto affascinanti che riguardano immagini che ingannano il nostro cervello e ci fanno percepire le cose in modo differente da quello che sono davvero. Se facciamo una veloce ricerca in rete possiamo trovarne davvero tantissime. Ce ne sono di ogni tipo e alcune mettono davvero alla prova le nostre capacità e i nostri occhi. Ultimamente c’è un’illusione ottica in particolare che sta raggiungendo tantissimi utenti e sta facendo impazzire tutto il web.

Gli inganni di un’illusione ottica

Le illusioni ottiche mettono alla prova le nostre abilità osservative e non solo. Queste particolari immagini giocano con una serie di dettagli che posti insieme giocano brutti scherzi ai nostri occhi. Spesso l’accostamento di determinate forme o determinati colori riesce a farci vedere cose che non esistono e viceversa porta a celare dettagli che normalmente non avremmo difficoltà a vedere.

Quest’illusione, in particolare, è particolarmente difficile da decifrare e può metterci seriamente alla prova. Da una serie di analisi è emerso che l’1% degli utenti non riesce a risolvere questa sfida, che quasi diventa un vero test di intelligenza.

Chi decide di “giocare” deve prima di tutto studiare l’immagine per riuscire a trovare la parola nascosta. Può sembrare facile, ma in realtà non è cosa da poco. Trovare la parola “segreta” è una sfida per una mente eccezionale, infatti, pare che solo l’1% dei “partecipanti” ci riesce. Sfida ancor più ardua è trovare la campana in questa illusione.

Prima di iniziare bisogna impostare il cronometro su 9 secondi e trovare la parola nascosta dall’illusione nel tempo stabilito. Un modo per riuscire nella sfida è guardare l’illusione con gli occhi socchiusi, poiché potrebbe aiutare a scovare più facilmente la parola tra i punti colorati.

Ma tranquilli, se non riuscite a scovarla non siete gli unici, come già detto solo un numero davvero minimo di persone ci riesce. Se invece ancora non ci avete ancora provato, sapete cosa fare e come procedere.

Avete scovato la parola e persino la campana con facilità? Volete un’ulteriore sfida nella sfida? Provate allora a decifrare ulteriormente l’immagine e scovate l’auto nascosta nell’illusione. Avete solo 6 secondi di tempo questa volta. Accettate la sfida?