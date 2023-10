Un coupon gratis permette di avere accesso ad uno smartwatch a soli 17 euro, gli utenti possono acquistarlo direttamente su Amazon, avendo così la certezza di raggiungere uno dei prezzi più bassi del momento, e godere ugualmente di discrete prestazioni.

E’ chiaro che con una spesa così ridotta non è possibile pretendere moltissimo, ma allo stesso godere di un simile risparmio è un qualcosa che non ci saremmo mai aspettati di vedere. Il prodotto in questione ha un ampio display da 1,83 pollici di diagonale, completamente touchscreen, un form factor che ricorda lontanamente quello di un Apple Watch, ed anche un singolo pulsante fisico sul lato destro, da personalizzare a piacimento.

Smartwatch, costa solamente 17 euro

Il prezzo è davvero molto conveniente, se considerate che ad oggi per un Apple Watch potrebbero essere necessari anche cifre che partono da 249 euro, i 17,01 euro richiesti per l’acquisto di questo Cokar P8, sono davvero nulla in confronto (cliccate il box qui sotto per l’ordine).

Il prodotto è comunque caratterizzato da tutte le specifiche tecniche che ci saremmo aspettati di trovare, quindi misurazione del battito cardiaco, dei passi, della distanza percorsa, delle calorie bruciate, del sonno e tantissime altre funzioni accessorie, come sveglia, cronometro, meteo o simili. Il cinturino è perfettamente intercambiabile, viene venduto nella colorazione arancione, con inoltre la possibilità di cambiare anche la watchface scegliendone una tra le tantissime che potete trovare incluse nello smartwatch o online.