IPTV, nuovi rischi in agguato: questi il pericolo per gli utenti

I rischi legati alla tecnologia IPTV non potrebbero essere superiori. Ecco perché evitare in ogni modo lo streaming illegale

Nel corso di questa stagione sportiva ancora molti italiani decidono di affidarsi allo streaming IPTV illegale. La tecnologia del cosiddetto pezzotto rappresenta per tante persone una soluzione ai costi delle principali pay tv Sky, DAZN e Prime Video. Al netto dei risparmi, però, lo streaming illegale espone gli utenti ad una serie di grandi rischi.

IPTV, il grande rischio per chi sceglie il pezzotto

A differenza della scorsa stagione, vi sono norme più stringenti contro la tecnologia dell’IPTV. Il Parlamento, infatti, la scorsa estate ha approvato una legge che rappresenta una vera e propria stretta contro la pirateria, rafforzando i controlli delle autorità e le sanzioni.

Le forze dell’ordine in primo luogo potranno ora intercettare in maniera molto rapida gli indirizzi IP di coloro che accedono ai canali di Sky, Prime Video e DAZN senza avere un regolare ticket di abbonamento. Di qui sarà poi possibile passare al blocco immediato del segnale.

Un potere maggiore sarà dato anche alle pay tv. Sky, DAZN e Prime Video potranno al tempo stesso verificare la presenza di portali pirata che trasmettono il loro segnale e far partire delle segnalazioni alle autorità competenti per ottenere un blocco di questi portali in massimo mezz’ora.

Cambiamenti poi vi sono anche per quanto concerne le sanzioni indirizzate a tutti coloro che si affidano alla tecnologia IPTV. Di base, infatti, tutti gli utenti sono esposti ad una sanzione il cui valore massimo è di 15mila euro, mentre è prevista la galera per chi trasmette il segnale nelle case degli italiani.