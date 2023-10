Kena: promo PAZZESCA a 5,99€ ti dona una marea di GIGA

Kena Mobile, filiale di TIM, propone un’offerta incredibile per i nuovi clienti. La promo Kena 5,99 100GB Promo Top è un’occasione assolutamente da non perdere! Il prezzo è, per l’appunto, di soli 5,99 € al mese. In essa sono inclusi chiamate senza limite ogni mese verso chiunque, sia che abbia un numero fisso sia mobile. Oltre ai minuti vi sono anche 200 SMS e 100 Giga di traffico internet in 4G.

Questa offerta è perfetta per chi ha bisogno di connettersi spesso alla rete per lavoro o per motivi di svago. I 100 Giga ti permetteranno di navigare sulla rete tranquillamente, guardare video in streaming, giocare online e scaricare file in modo veloce ed efficiente. L’accesso a minuti e i messaggi illimitati ti daranno tutta la libertà necessaria per parlare con chi vuoi senza dover fare attenzione al consumo. Non perdere l’occasione di attivare questa promo e godere di tutti i vantaggi offerti da Kena Mobile.

Ribadiamo che l’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti e per coloro che richiedono la portabilità del numero da Fastweb PosteMobile, Iliad e da altri operatori virtuali. Sono esclusi i numeri WindTre, Very Mobile, TIM, Vodafone, ho. Mobile. L’offerta sarà disponibile solo per qualche altro giorno!

Altre Info Kena che dovreste conoscere

Kena ha apportato alcune modifiche importanti alle proprie offerte commerciali. In particolare, dal 25 Gennaio 2023, non vi è più la clausola “per sempre”. Questo vuol dire che le tariffe possono essere soggette a variazioni e rimodulazioni se l’operatore deciderà di apportarle. Nel caso in cui, poi, non sarà possibile ricaricare lo smartphone, l’offerta attiva verrà sospesa e si avvierà automaticamente il servizio base.