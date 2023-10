Fanxiang S101 512GB SSD SATA ad un prezzo top su Amazon

In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo Fanxiang S101 512GB SSD SATA ad un prezzo molto interessante. Le unità di memoria a stato solido sono dispositivi di memoria di massa che si contraddistinguono perché in grado di memorizzare grandi quantità di dati in modo non volatile senza servirsi di parti meccaniche come accade con gli hard disk tradizionali.

In questo caso la memoria che offre questa SSD su Amazon è di 512 GB, ma sulla piattaforma sono disponibili anche altri tagli di memoria. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Fanxiang S101 512GB SSD SATA ad un ottimo prezzo su Amazon

Il prodotto che vi presentiamo oggi sostituisce i tradizionali dischi rigidi meccanici, aggiorna il tuo laptop o desktop e riduce il tempo necessario per avviare il sistema operativo e aprire le applicazioni. L’unità interna a stato solido ha le caratteristiche di antiurto e anti-caduta, silenziosa e silenziosa, basso consumo energetico, resistenza alle alte e basse temperature, velocità di avvio più veloce e velocità di caricamento del programma.

La SSD in questione è compatibile con moltissimi sistemi operativi come Windows 10/8.1/8/7, Mac OS 10.4 o versioni successive, Linux 2.6.33 o versioni successive, compatibile con laptop, desktop, computer all-in-one. Le unità a stato solido possono essere utilizzate per accelerare il gioco e accelerare l’efficienza per ufficio, video o lavori di progettazione grafica, 3 anni di servizio.

L’SSD Fanxiang S101 adotta l’interfaccia SATA III 6Gb/s, la velocità massima di lettura fino a 550Mb/s, e la velocità massima di scrittura fino a 400Mb/s. Seguite questo link per acquistarla ad un prezzo di 28.99 euro.