Kena Mobile, come ottenere 130 GB a meno di 7 euro

Kena Mobile continua a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni con la sua ultima offerta, che è tanto vantaggiosa quanto flessibile. La compagnia ha introdotto un piano tariffario chiamato “Kena 6,99 130GB Promo Plus”, che è tanto generoso quanto sembra.

Kena Mobile: la proposta di ottobre

Per un canone mensile di soli 6,99 euro, gli utenti ricevono 130 gigabyte di traffico dati su una rete 4G di alta qualità, fornita da TIM. La velocità di connessione è fissata a 30 Mbps per upload e download, garantendo un’esperienza di navigazione fluida e veloce.

Ma non è tutto. Il piano include anche minuti illimitati per chiamate verso tutti i gestori, sia mobili che fissi, eliminando completamente i costi di attivazione delle chiamate. Inoltre, gli utenti possono inviare fino a 200 SMS a qualsiasi numero mobile nazionale. Come bonus aggiuntivo, Kena Mobile offre 100 gigabyte di dati extra per i primi sei mesi, rendendo questa offerta ancora più irresistibile.

Per coloro che sono sempre in movimento, la compagnia ha incluso un’altra caratteristica interessante: 7 gigabyte di traffico dati utilizzabili in tutta l’Unione Europea, grazie agli accordi di roaming. Questo rende il piano ideale per viaggiatori e professionisti che necessitano di una connettività affidabile anche fuori dai confini nazionali.

Un altro vantaggio è la funzione di Ricarica Automatica. Gli utenti che attivano questa funzione riceveranno gratuitamente un extra di 50 gigabyte di dati ogni mese, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo. Per quanto riguarda l’accessibilità, questa promozione è aperta sia ai nuovi clienti che a quelli esistenti provenienti da una lista specifica di operatori virtuali, che include nomi come Iliad, Poste Mobile, Tiscali e molti altri. Questa flessibilità rende l’offerta di Kena Mobile estremamente inclusiva.

Dal 13 settembre 2023, la compagnia ha reso l’offerta ancora più allettante, eliminando il costo di attivazione e offrendo il primo mese di servizio gratuitamente a dimostrazione dell’impegno di Kena Mobile.