Ecco come Velocizzare i Video su TikTok

Il procedimento per velocizzare i video su TikTok è facile e molto efficiente. Vi basterà cliccare su un puto qualsiasi del video che state guardando, dove ovviamente non ci sono le icone per il Like, il profilo o i commenti. La zona ideale, per evitare anche la condivisione, è posta a destra in alto dello schermo, al di sotto del simbolo della lente d’ingrandimento. L’icona che vi comparirà in basso vi offrirà l’opzione per impostare il contenuto alla velocità del 2X.