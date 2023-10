Ho.Mobile, operatore del gruppo Vodafone Enabler Italia S.r.l., recentemente ha lanciato una nuova offerta estremamente vantaggiosa per tutti i nuovi clienti. Dopo aver rinnovato le sue tariffe l’operatore, che si basa sulla rete Vodafone, è pronto a lanciare una nuova promozione che potrebbe catturare l’attenzione di tutti gli utenti pronti a cambiare gestore.

A differenza di quello che accade con altri competitor del settore, in questo caso, non sono presenti vincoli o costi nascosti. Il passaggio è semplice, veloce e offre a chi detiene una promozione attiva con un altro gestore virtuale, tra quelli selezionati, un’ulteriore offerta. Scopriamo insieme i dettagli dell’offerta Ho.Mobile.

Nuova offerta Ho.Mobile

Attivare la promozione è semplice ed è possibile procedere standosene comodamente a casa grazie alla propria connessione internet accedendo al sito web ufficiale dell’operatore.

L’ultima offerta Ho. Mobile prevede minuti illimitati, SMS verso tutti e 180 GB di traffico internet per navigare fino a 30 Mbps sia in download che in upload. La promozione offre copertura completa su tutto il territorio della nostra penisola, grazie alla cooperazione dell’operatore con il suo partner Vodafone. Se la promozione già così è particolarmente allentante lo diventa ancora di più scoprendo il prezzo. L’offerta, infatti, viene rinnovata ogni mese a soli 7,99 euro. Inoltre, se si terminano i propri GB disponibili mensilmente, il conteggio riparte e gli utenti possono ottenere ulteriori 180 GB aggiuntivi con solo 2,99 euro in più.

La tariffa mensile verrà addebitata mensilmente sul proprio credito residuo. L’attivazione è gratuita e quindi il costo iniziale per ottenere questa promozione è solo di 8 euro che coprirà l’intero mese con la nuova promozione.

Alcuni utenti possono richiedere la portabilità del proprio numero di telefono. Tra questi rientrano i clienti degli operatori Iliad, Spusu, Rabona, Fastweb, Poste Mobile, Tiscali, Kena e altri operatori virtuali.

Attivazione della promo

Se si vuole procedere con l’attivazione online il meccanismo è molto semplice e basta seguire alcuni brevi passaggi. Il primo passo è recarsi sul sito web di Ho. Mobile. Sulla sezione apposita viene spiegata l’intera procedura e seguendola è possibile attivare in pochi minuti la promozione 180 GB. La SIM richiesta verrà spedita e consegnata all’indirizzo dell’utente che la richiede senza alcun costo extra per la spedizione. Un metodo alternativo per ottenere la propria SIM è quella di recarsi in uno dei numerosi punti vendita dell’operatore.

In ogni caso se durante la procedura di attivazione online si riscontrano alcune difficoltà, vengono forniti i contatti necessari per poter parlare con un operatore che assisterà l’utente per tutto il tempo necessario per procedere all’attivazione.