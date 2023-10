Nokia, la nota multinazionale finlandese impegnata nella realizzazione di software e di

nuovi servizi per le infrastrutture di rete, solo qualche anno fa, era considerato uno dei più importanti ed influenti marchi di telefonia mobile.

Già dal 1990 Nokia è stata in grado di imporsi come una delle aziende più influenti del momento i cui prodotti sono riusciti a raggiungere un successo mondiale.

I suoi modelli infatti, hanno letteralmente fatto la storia degli smartphone e rappresentano, a tutti gli effetti, un pezzo importante della storia e della cultura del mondo.

Nokia, i moduli che hanno fatto la storia

Tra i dispositivi impossibili da dimenticare, non possiamo non citare il Nokia 3310. Tutt’oggi ricordato con un certo affetto e talvolta presente anche nei testi di alcune delle più grandi hit musicali del momento.

Si tratta di un modello che è possibile trovare ancora oggi in ottime condizioni, spulciando per bene tra i vari fornitori e rivenditori di telefonia.

Considerato come il telefono più indistruttibile che sia mai stato realizzato, il Nokia 3310, attualmente, potrebbe avere un valore economico tra 10 e 300 euro, a seconda delle condizioni e dei mercati interessati.

Altro pezzo di storia sono i modelli della serie Communicator, realizzati nel 1996.

Si tratta del primissimo telefonino pieghevole avente una tastiera completa disposta orizzontalmente, la cosiddetta tastiera qwerty. Ad oggi esso può essere rivenduto anche a 600 euro.

Come dimenticare il Nokia Sapphire 8800, realizzato all’inizio degli anni 2000.

Quest’ ultimo rappresenta il primo esperimento, più che riuscito dell’azienda, volto a realizzare un dispositivo che fosse non solo funzionale ma anche stilisticamente attraente. Il suo valore attuale, se mantenuto in ottime condizioni, potrebbe raggiungere persino i 2000 euro.