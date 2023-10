Di smartphone, ad oggi, ne esistono di tutti i tipi e per tutte le tasche. Le aziende produttrici di dispositivi, fanno a gara per la realizzazione del modello più in voga del momento, con un ottimo rapporto qualità -prezzo.

Tuttavia, ci sono alcuni smartphone del passato che nonostante siano tecnologicamente obsoleti, il loro valore economico aumenta di anno in anno.

Tra gli smartphone che hanno fatto letteralmente la storia e che, ad oggi, possono fruttare una certa fortuna, abbiamo:

NOKIA 3310. Impossibile non ricordare il nokia 3310, che ha letteralmente fatto la storia dei telefoni cellulari. Per il più nostalgici, l’azienda ha deciso di lanciare un remake del dispositivo con accesso alla navigazione in 4G e a WhatsApp. Tuttavia, per coloro che dispongono ancora del modello originale, il valore attuale del nokia 3310, sulle aste mondiali è di circa €400.

MOTOROLA STARTAC. Realizzato nel 1996, e il primo telefono cellulare pieghevole, a diventare una vera e propria icona di stile. Ad oggi il primo modello realizzato ha un valore effettivo di €200 se presenta anche lo schermo a led rossi.

NOKIA 9110i COMMUNICATOR. Si tratta di uno dei primi modelli cellulari con tastiera QWERTY, Il design particolarmente unico nel suo periodo.

Ai tempi solo pochi fortunati potevano permetterselo, con la funzione di inviare fax, il vecchio 9110i Communicator vale più di €1000.

HTC ONE M7. Lanciato ufficialmente nel 2013, fu il primo Smartphone Android a fare concorrenza alla Apple. Prima di lui erano stati realizzati altri cellulari, Tuttavia l’HTC One M7, si differenziava dal fatto di non essere in plastica ma di presentare una patina in alluminio. Quindi la qualità delle sue prestazioni non era solo funzionale ma anche strutturale. Ad oggi, tale modello, è vendibile a prezzo di €500.