Tim, resta, ormai da anni, uno dei più grandi leader del settore delle telecomunicazioni presenti nel mercato italiano.

La forza dell’operatore sta sicuramente nella qualità delle sue prestazioni. Scegliendo Tim potrete infatti contare su un’ottima copertura di rete disponibile su tutto il territorio nazionale, in quanto presenta delle infrastrutture proprie e non deve la sua linea a fornitori terzi.

Il tutto in un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Per essere in argomento, di seguito, vi presentiamo una delle migliori promozioni del momento con tutto incluso, a partire da soli 7 euro al mese.

Tim Power Supreme Easy, tutti i servizi inclusi

L’offerta di cui vogliamo parlarvi è la TIM Power Supreme Easy. Essa, a soli 7.99 euro al mese, include una pluralità di servizi e vantaggi in un ottimo rapporto qualità prezzo.

Messaggi senza limiti, verso tutti;

verso tutti; Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali sia essi fissi sia mobili e senza scatto alla risposta;

i numeri nazionali sia essi fissi sia mobili e senza scatto alla risposta; 150 GB di Internet;

di Internet; Massima copertura di rete su tutto il territorio italiano;

su tutto il territorio italiano; Servizio di ricarica automatica;

Minuti ed sms validi anche per tutti i Paesi dell’Unione Europea, anche in questo caso, per tutti i numeri mobili e fissi;

validi anche anche in questo caso, per tutti i numeri mobili e fissi; 8 GB di roaming dati per tutti i paesi dell’UE;

per tutti i paesi dell’UE; Servizi “Chiama Ora” e “Lo Sai” di Tim inclusi nella promo;

e di Tim inclusi nella promo; Assistenza costante, con numero dedicato ( 119 ) ed accesso alla propria area personale sull’app MyTim;

con numero dedicato ( ) ed accesso alla propria area personale sull’app MyTim; Accesso diretto a Tim Party , per poter usufruire di sconti e vantaggi extra che l’operatore propone ai suoi clienti giorno dopo giorno;

, per poter usufruire di sconti e vantaggi extra che l’operatore propone ai suoi clienti giorno dopo giorno; PRIMO MESE e ATTIVAZIONE DELLA PROMO completamente gratuiti.

Inoltre, attivando l’offerta Tim Unica Power, disponibile con un prezzo extra in fattura di soli 1.99 euro, potrete godere di giga illimitati e la massima velocità di navigazione in 5G.