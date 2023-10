Truffa SIM Swap, come difendersi dai malintenzionati senza pietà

La Sim Swap è una forma di truffa tecnologica in rapida crescita che sta mettendo a rischio la sicurezza degli smartphone e dei dati personali degli utenti. Questa pratica fraudolenta consiste nel sostituire la scheda SIM del telefono della vittima, permettendo così agli hacker di accedere a una vasta gamma di informazioni sensibili, che vanno dalle password e indirizzi email ai dettagli dei conti bancari, account di cloud storage e persino portafogli digitali per criptovalute. Negli Stati Uniti, l’FBI ha già iniziato a prendere misure per contrastare questa minaccia emergente.

Truffa SIM Swap: tutta la verità sulla frode

Ma come si manifesta la truffa? Gli utenti possono notare segnali apparentemente innocui, come problemi di connessione alla rete o l’incapacità di effettuare chiamate e inviare messaggi. Se tali problemi persistono anche dopo aver riavviato il dispositivo, è consigliabile contattare immediatamente il servizio clienti del proprio operatore telefonico per verificare se è stata effettuata una sostituzione della SIM. Quest’ultima può avvenire in diversi modi. Uno dei metodi più comuni è il “social engineering“, in cui il truffatore inganna l’operatore telefonico fingendosi il legittimo proprietario della SIM e richiedendo l’emissione di una nuova scheda. In alcuni casi, addirittura, gli operatori telefonici potrebbero essere complici nella truffa. Altri metodi includono il rilascio di una nuova SIM senza richiedere un documento di identità, soprattutto quando si dichiara di aver smarrito la scheda originale.

Per proteggersi da questa forma di truffa, è fondamentale adottare alcune misure preventive. Una di queste è evitare l’uso del sistema di autenticazione a due fattori basato sul numero di telefono, optando invece per l’autenticazione via email o attraverso app specializzate come Authy o Google Authenticator. È anche possibile utilizzare sistemi hardware di autenticazione come YubiKey e Google Titan Security Keys, che offrono livelli di protezione molto più elevati.

Un altro consiglio utile è quello di non condividere mai dati sensibili su piattaforme di social media o applicazioni di messaggistica istantanea. Inoltre, è altamente raccomandato impostare un PIN o un passcode sia per accedere ai propri account online che per la SIM stessa. Questo livello aggiuntivo di sicurezza renderebbe estremamente difficile per i truffatori effettuare una Sim Swap, anche se dovessero riuscire a ottenere fisicamente la scheda SIM.